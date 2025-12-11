О том, как в 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" используют НРК для доставки боекомплектов и работы под обстрелами, в эфире 24 Канала рассказал младший сержант Андрей Сыроешка. Он пояснил, что эти системы являются важной частью фронтовой логистики и помогают спасать жизни пехоты.

Как НРК возят боекомплекты вместо людей?

В 47 бригаде наземные роботизированные комплексы работают как транспорт на передовой. Эти машины доставляют воду, продукты, боекомплекты и тяжелые инженерные средства вроде металлических заграждений, которые обычными дронами не поднять. Большие НРК позволяют завезти на линию фронта значительные объемы груза там, где выход людей был бы опасным.

Основная эффективность НРК в том, что он может доставить ребятам много всего необходимого,

– объяснил младший сержант.

Часть наземных роботизированных комплексов оснащают турелями под пулемет Browning и гранатомет МК-19, чтобы открывать огонь дистанционно. Оператор сидит в блиндаже, управляет машиной через несколько камер, в том числе тепловизионную, и может работать по целям, не подставляя пехоту под обстрел. У некоторых машин уже предусматривают использование элементов искусственного интеллекта для работы на поле боя.

Сидишь в блиндаже, выводишь машину, видишь цель, нажимаешь кнопку – и "тра-та-тата",

– сказал военный.

Еще одна важная функция НРК – эвакуация раненых и павших. Для этого производитель "Воля" создал платформу с конвейером, которая подъезжает к телу и затягивает его на борт без участия пехоты. Также тестируют самосвалы, которые могут высыпать груз там, где бойцы не могут выйти из укрытия из-за вражеских дронов или обстрелов. В таких условиях важно быстрое взаимодействие с пехотой: чем быстрее забирают привезенное и пользуются техникой, тем больше шансов, что НРК успеет вернуться и еще раз помочь на этом участке фронта.

Могут ли НРК полностью заменить пехоту?

Подразделение, в котором он служит, работает с марта и сейчас ежемесячно отвозит на позиции около пяти тонн грузов. За это время НРК помогли эвакуировать примерно 20 раненых бойцов и вывезти с фронта павших. Во многих случаях туда вообще не могли бы безопасно подъехать обычные машины, поэтому эти системы берут на себя работу там, где риск для людей слишком высок.

Однако полностью перейти на "роботов вместо людей" на фронте пока невозможно. Небо над линией соприкосновения забито дронами, и любое появление техники сразу привлекает внимание врага. Если НРК выходит на позицию без четкого понимания цели, риск его потери становится слишком высоким.

Если просто поехать и выпустить 400 патронов в никуда, нет смысла – скорее всего этот дрон не вернется после боевого выхода,

– заметил младший сержант.

Он добавил, что боевое использование таких машин требует точных координат, слаженного взаимодействия с пехотой и понимания, ради чего рискуют дорогой техникой. НРК могут усиливать подразделение, вывозить грузы и помогать в бою, но не заменяют живых бойцов, которые принимают решения на месте.

