Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на 11 Армейский корпус ВСУ

Какая ситуация в Северске?

Россияне распространяли информацию, что якобы они контролируют Северск в Донецкой области. ВСУ уверяют, такие сообщения базируются на фейковых заявлениях и распространяются сетью, что работает в пользу противника.

Город остается под контролем Сил обороны Украины, утверждают военные.

В то же время признают, что несмотря на непогоду и туман, российская пехота пытается проникнуть в окрестности Северска. ВСУ ликвидируют врага, но мелким группам удается спрятаться в подвалах многоэтажек.

На подступах к Северску украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника, уничтожая до половины их личного состава,

– говорится в сообщении.

Сдерживание россиян возле Северска: смотрите видео

Потерями для России также завершаются попытки оккупантов поднять флаги на отдельных зданиях города. ВСУ не дают противнику достичь желаемых целей, о выполнении которых они уже доложили руководству.

