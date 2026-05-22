Географических ограничений у проекта нет. Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, передает 24 Канал.

Как работает частная ПВО?

К частной ПВО присоединилась уже Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области.

Минобороны предоставило им статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне. Далее они заключили совместное решение с Командованием Воздушных Сил ВСУ и начали организовывать собственные группы ПВО,

– рассказал Федоров.

Сейчас все эти предприятия находятся на разных стадиях готовности к выполнению боевых задач. Одни занимаются обучением участников группы, другие – закупкой вооружения или получением вооружений со складов ВСУ. Для работы частной ПВО, понятно, нужны пулеметы, взрывчатка, БпЛА-перехватчики, РЭБы, радары, автоматизированные турели и тому подобное.

Общее количество предприятий, которые подают заявку на вступление в частную ПВО, растет каждую неделю.

"Мы видим большой интерес бизнеса к этому проекту, который предоставляет дополнительную возможность для защиты персонала и производственных мощностей", – отметил министр.

По состоянию на 21 мая группы ПВО двух предприятий уже начали полноценно выполнять боевые задачи.

Важно! Частная ПВО работает в четкой координации с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ. Применение любого вооружения подлежит обязательному согласованию.



Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли специальное обучение и получили необходимые сертификаты и допуски.



К таким группам могут присоединиться люди, которые по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву. Но стоит обратить внимание, что участие в проекте не предусматривает бронирования.

Группы уже защищают небо в Харьковской и Одесской областях. Они уже уничтожили примерно 20 российских "Шахедов" и дронов-разведчиков.

Кроме того, подтверждено сбитие реактивного "Шахеда" в Харьковской области.

Напомним, что это произошло в апреле в Харьковской области. Реактивный БпЛА летел со скоростью более 400 километров в час.

Вскоре еще несколько групп частной ПВО станут на боевое дежурство.

К слову, по словам Федорова, благодаря другой инициативе "малая ПВО" уровень сбивания дронов значительно улучшился. За последние 4 месяца он увеличился вдвое.

Что еще известно о частной ПВО?

Элементы частной инновационной системы ПВО в Украине начали применять весной 2026 года, сообщал советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Тогда журналистам показали дистанционные турели с пулеметами М2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров. Их используют для защиты важных объектов инфраструктуры, а еще такая услуга от частной ПВО доступна для бизнеса.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал в эфире 24 Канала, что, вероятно эти подразделения станут аналогом мобильных огневых групп.

Первым частным защитником неба стала компания Carmine Sky, которая начала выполнять боевые задачи на Харьковщине, рассказывала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. За 4 месяца работы компания сбивает до 85% российских дронов.