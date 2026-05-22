Географічних обмежень у проєкту немає. Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна зосередилася на створенні дешевих ракет для збиття "Шахедів", – Федоров

Як працює приватна ППО?

До приватної ППО долучилася уже Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області.

Міноборони надало їм статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Далі вони уклали спільне рішення з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО,

– розповів Федоров.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі усі ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Одні займаються навчанням учасників групи, інші – закупівлею озброєння або отриманням озброєнь зі складів ЗСУ. Для роботи приватної ППО, зрозуміло, потрібні кулемети, вибухівка, БпЛА-перехоплювачі, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо.

Загальна кількість підприємств, які подають заявку на вступ до приватної ППО, зростає кожного тижня.

"Ми бачимо великий інтерес бізнесу до цього проєкту, який надає додаткову можливість для захисту персоналу та виробничих потужностей", – зазначив міністр.

Станом на 21 травня групи ППО двох підприємств уже почали повноцінно виконувати бойові завдання.

Важливо! Приватна ППО працює у чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Застосування будь-якого озброєння підлягає обов'язковому погодженню.



Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли спеціальне навчання і отримали необхідні сертифікати та допуски.



До таких груп можуть доєднатися люди, які за законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову. Але варто звернути увагу, що участь у проєкті не передбачає бронювання.

Групи уже захищають небо на Харківщині та Одещині. Вони вже знищили приблизно 20 російських "Шахедів" та дронів-розвідників.

Окрім того, підтверджено збиття реактивного "Шахеда" у Харківській області.

Нагадаємо, що це сталося у квітні у Харківській області. Реактивний БпЛА летів зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину.

Невдовзі ще декілька груп приватної ППО стануть на бойове чергування.

До слова, за словами Федорова, завдяки іншій ініціативі "мала ППО" рівень збиття дронів значно покращився. За останні 4 місяці він збільшився вдвічі.

Що ще відомо про приватну ППО?

Елементи приватної інноваційної системи ППО в Україні почали застосовувати навесні 2026, повідомляв радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Тоді журналістам показали дистанційні турелі з кулеметами М2, які можуть діяти на відстані до 2 кілометрів. Їх використовують для захисту важливих об’єктів інфраструктури, а ще така послуга від приватної ППО доступна для бізнесу.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначав в етері 24 Каналу, що, ймовірно ці підрозділи стануть аналогом мобільних вогневих груп.

Першим приватним захисником неба стала компанія Carmine Sky, яка почала виконувати бойові завдання на Харківщині, розповідала кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. За 4 місяці роботи компанія збиває до 85% російських дронів.