Приватна система протиповітряної оборони працює на дистанційно керованих кулеметах. Про це повідомляє радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Як працює нова інноваційна система?

Журналістам показали роботу комплексу – від процесу управління до реального функціонування системи. Водночас у мережі це викликало хвилю критики: користувачі масово запитують, чи варто публічно демонструвати такі речі.

Йдеться про дистанційні турелі з кулеметами М2, які можуть діяти на відстані до двох кілометрів. Їх використовують для захисту важливих об’єктів інфраструктури. При цьому подібні послуги приватної ППО вже доступні для бізнесу.

Чому приватний проект з’явився раніше за державний? Бізнес завжди діє швидше. Менше узгоджень і бюрократії,

– додав "Флеш".

