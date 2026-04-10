Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, повідомляє 24 Канал.

За його словами, українські експерти не лише демонстрували партнерам роботу систем перехоплення, а й безпосередньо долучалися до бойового застосування в кількох країнах.

Так, вони збивали "Шахеди". І це дуже добре. Тим країнам, які відкрили для нас свою систему ППО, наші експерти змогли дуже швидко порадити, як зробити їхню систему сильнішою. А десь ми передали їм свій досвід безпосередньо в захисті. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами,

– зазначив український лідер.

Зеленський додав, що питання масового виробництва в Україні перехоплювачів, здатних ефективно знищувати реактивні дрони, – це лише справа часу.

