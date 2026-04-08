Дрони-перехоплювачі – українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Про це повідомив Михайло Федоров.

Що Федоров розповів про дрони-перехоплювачі?

За словами Федорова, Україна за березень збила понад 33 тисячі БпЛА типу:

"Шахед";

"Гербера";

"Молнія";

Zala;

"Орлан".

Міністр оборони зазначив, що головною проблемою залишаються реактивні "Шахеди", які ворог використовує дедалі активніше, через що їх складніше перехоплювати.

Brave1 підтримав 12 розробок у межах EU4UA Defence Tech – компанії отримають до 150 тисяч євро на дрони-перехоплювачі (швидкість до 450 кілометрів за годину) та ППО. Також обговорили контракти, підготовку пілотів і нестачу обладнання,

– заявив Федоров.

Brave1 також запустив винагороди за збиття "Шахедів", видав понад 40 грантів і об'єднав близько 100 виробників перехоплювачів, а ще створили платформу для тренування ШІ, яку вже тестують десятки компаній.

Федоров наголосив, що держава готова оперативно закуповувати ефективні технології в виробників, які зможуть посилити захист українського неба, на прозорих ринкових умовах.

