Дрони-перехоплювачі – українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Про це повідомив Михайло Федоров.
Що Федоров розповів про дрони-перехоплювачі?
За словами Федорова, Україна за березень збила понад 33 тисячі БпЛА типу:
- "Шахед";
- "Гербера";
- "Молнія";
- Zala;
- "Орлан".
Міністр оборони зазначив, що головною проблемою залишаються реактивні "Шахеди", які ворог використовує дедалі активніше, через що їх складніше перехоплювати.
Brave1 підтримав 12 розробок у межах EU4UA Defence Tech – компанії отримають до 150 тисяч євро на дрони-перехоплювачі (швидкість до 450 кілометрів за годину) та ППО. Також обговорили контракти, підготовку пілотів і нестачу обладнання,
– заявив Федоров.
Brave1 також запустив винагороди за збиття "Шахедів", видав понад 40 грантів і об'єднав близько 100 виробників перехоплювачів, а ще створили платформу для тренування ШІ, яку вже тестують десятки компаній.
Федоров наголосив, що держава готова оперативно закуповувати ефективні технології в виробників, які зможуть посилити захист українського неба, на прозорих ринкових умовах.
Останні новини про українські дрони
Українські дрони привертають увагу світу через ефективність, низьку ціну та швидкість виробництва, що робить їх привабливими для міжнародних партнерів.
Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін пояснив 24 Каналу, що все більше країн активно цікавляться закупівлею українських технологій та створенням спільних виробництв.
Україна вперше перевершила Росію за кількістю атак дронів, запустивши більше безпілотників за місяць, ніж Росія з початку вторгнення.
Українські дрони-перехоплювачі від компанії "Дикі Шершні" використовуються для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, і їх успішність дуже висока. Ці безпілотники є економічно вигідними та мають інноваційні технології на базі штучного інтелекту.