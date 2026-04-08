Дроны-перехватчики – украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Об этом сообщил Михаил Федоров.

Что Федоров рассказал о дронах-перехватчиках?

По словам Федорова, Украина за март сбила более 33 тысяч БпЛА типа:

"Шахед";

"Гербера";

"Молния";

Zala;

"Орлан".

Министр обороны отметил, что главной проблемой остаются реактивные "Шахеды", которые враг использует все активнее, из-за чего их сложнее перехватывать.

Brave1 поддержал 12 разработок в рамках EU4UA Defence Tech – компании получат до 150 тысяч евро на дроны-перехватчики (скорость до 450 километров в час) и ПВО. Также обсудили контракты, подготовку пилотов и недостаток оборудования,

– заявил Федоров.

Brave1 также запустил вознаграждения за сбивание "Шахедов", выдал более 40 грантов и объединил около 100 производителей перехватчиков, а еще создали платформу для тренировки ИИ, которую уже тестируют десятки компаний.

Федоров отметил, что государство готово оперативно закупать эффективные технологии у производителей, которые смогут усилить защиту украинского неба, на прозрачных рыночных условиях.

