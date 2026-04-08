Дроны-перехватчики – украинская инновация, которая уже стала ключевой частью нашей ПВО. Об этом сообщил Михаил Федоров.
Что Федоров рассказал о дронах-перехватчиках?
По словам Федорова, Украина за март сбила более 33 тысяч БпЛА типа:
- "Шахед";
- "Гербера";
- "Молния";
- Zala;
- "Орлан".
Министр обороны отметил, что главной проблемой остаются реактивные "Шахеды", которые враг использует все активнее, из-за чего их сложнее перехватывать.
Brave1 поддержал 12 разработок в рамках EU4UA Defence Tech – компании получат до 150 тысяч евро на дроны-перехватчики (скорость до 450 километров в час) и ПВО. Также обсудили контракты, подготовку пилотов и недостаток оборудования,
– заявил Федоров.
Brave1 также запустил вознаграждения за сбивание "Шахедов", выдал более 40 грантов и объединил около 100 производителей перехватчиков, а еще создали платформу для тренировки ИИ, которую уже тестируют десятки компаний.
Федоров отметил, что государство готово оперативно закупать эффективные технологии у производителей, которые смогут усилить защиту украинского неба, на прозрачных рыночных условиях.
Последние новости об украинских дронах
Украинские дроны привлекают внимание мира из-за эффективности, низкой цены и скорости производства, что делает их привлекательными для международных партнеров.
Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин объяснил 24 Каналу, что все больше стран активно интересуются закупкой украинских технологий и созданием совместных производств.
Украина впервые превзошла Россию по количеству атак дронов, запустив больше беспилотников за месяц, чем Россия с начала вторжения.
Украинские дроны-перехватчики от компании "Дикие Шершни" используются для защиты военных объектов на Ближнем Востоке, и их успешность очень высока. Эти беспилотники являются экономически выгодными и имеют инновационные технологии на базе искусственного интеллекта.