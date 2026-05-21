Дальнейшее расследование ситуации продолжается. Об этом сообщает LRT.

Что известно об инциденте с дроном?

Национальный центр управления кризисными ситуациями (НКВЦ) сообщил о боевом дроне, найденном в селе Самане в районе Утена 17 мая вечером. В ведомстве что отметили, что по информации Литовских вооруженных сил, радары не зафиксировали беспилотник. Вильмантас Виткаускас, председатель НКВЦ, заявил, что БпЛА упал на территорию страны.

Взрывчатку, которая находилась в дроне, удалось нейтрализовать на месте инцидента. Министр национальной обороны Робертас Каунас подтвердил, что в воскресенье, 17 мая, в районе Утена был найден БпЛА.

Так, это сбитый с курса украинский беспилотник. Расследование продолжается,

– заявил Каунас.

После инцидента президент Гитанас Науседа организовал встречу с министром обороны. Литовский президент признал, что система предупреждения о дронах работает недостаточно эффективно.

В последнее время все чаще становятся случаи, когда Россия перенаправляет украинские беспилотники в страны Балтии и Финляндию. В результате таких действий случались взрывы БпЛА на территории этих стран.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо в разговоре с 24 Каналом предполагал, что в Латвию вполне могли залететь и украинские дроны. Несмотря на все, по мнению эксперта важным является тот факт, что латвийские силы не смогли сбить эти воздушные цели, а это демонстрирует, что, кроме Украины, никто не может быть лучшим гарантом безопасности для многих государств Запада. По мнению военного обозревателя, подобные ситуации в странах Балтии или на Ближнем Востоке демонстрируют, что люди не готовы к условиям современной войны.

