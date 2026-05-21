Дальнейшее расследование ситуации продолжается. Об этом сообщает LRT.
Что известно об инциденте с дроном?
Национальный центр управления кризисными ситуациями (НКВЦ) сообщил о боевом дроне, найденном в селе Самане в районе Утена 17 мая вечером. В ведомстве что отметили, что по информации Литовских вооруженных сил, радары не зафиксировали беспилотник. Вильмантас Виткаускас, председатель НКВЦ, заявил, что БпЛА упал на территорию страны.
Взрывчатку, которая находилась в дроне, удалось нейтрализовать на месте инцидента. Министр национальной обороны Робертас Каунас подтвердил, что в воскресенье, 17 мая, в районе Утена был найден БпЛА.
Так, это сбитый с курса украинский беспилотник. Расследование продолжается,
– заявил Каунас.
После инцидента президент Гитанас Науседа организовал встречу с министром обороны. Литовский президент признал, что система предупреждения о дронах работает недостаточно эффективно.
В последнее время все чаще становятся случаи, когда Россия перенаправляет украинские беспилотники в страны Балтии и Финляндию. В результате таких действий случались взрывы БпЛА на территории этих стран.
Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо в разговоре с 24 Каналом предполагал, что в Латвию вполне могли залететь и украинские дроны. Несмотря на все, по мнению эксперта важным является тот факт, что латвийские силы не смогли сбить эти воздушные цели, а это демонстрирует, что, кроме Украины, никто не может быть лучшим гарантом безопасности для многих государств Запада. По мнению военного обозревателя, подобные ситуации в странах Балтии или на Ближнем Востоке демонстрируют, что люди не готовы к условиям современной войны.
Что известно о российских попытках дестабилизировать страны Балтии?
- Литва уже заявила о подготовке укрытий для гражданского населения. Также в стране планируют усовершенствовать систему оповещений о воздушной тревоге.
- В соседней Латвии уже три дня подряд раздается сигнал воздушной тревоги. Армия страны заявляет, что вместе с союзниками по НАТО готова немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Недавно она усилила восточную границу. В Риге разрабатывают рекомендации по действиям в случае опасности.
- Напомним, что на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя повторил кремлевские фейки о якобы подготовке атак украинских дронов из стран Балтии. В ответ представительница Латвии назвала эти утверждения абсолютной ложью.