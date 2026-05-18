На месте падения дрона в Утенском районе всю ночь дежурила полиция и работали саперы. Об этом сообщает LRT.it.

Что известно о падении беспилотника в Литве?

Утром в понедельник, 18 мая, поиски обломков разбитого беспилотника возобновили.

Руководитель Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас заявил, что они помогут точно определить, что именно за дрон упал в Утенском районе, траекторию его полета, направление и цели.

"Похоже, что это украинский дрон. Сейчас рассматривают несколько модификаций, но мы уже на этапе, когда должны руководствоваться не предположениями, а фактами", – заметил Вилмантас.

По его словам, сейчас самое важное установить, как дрон попал в Литву, на какой высоте летел и какие пробелы есть в системе обнаружения.

Вилмантас уточнил, что взрывчатку пока не обнаружили. Вероятно, ее на беспилотнике не было.

Напомним, что на территории страны не впервые находят разбитые дроны. В марте этого года на озере Лавис в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью, также упал украинский военный дрон. По данным литовских учреждений, он должен был атаковать Россию, но залетел в Литву из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе предупредил "воюющие стороны в Европе" не использовать территорию страны для атак беспилотниками. Он заявил, что это было бы грубым нарушением суверенитета и международного права.

Украинские беспилотники находят в странах Балтии на Финляндии

Подобные инциденты с дронами в последние месяцы все чаще случаются в регионе Балтийского моря.

Так, например падение украинских беспилотников в Латвии привели к политическим отставкам. Должность оставил министр обороны страны и премьер-министр.

Также дроны обнаруживали на территории Финляндии. Хельсинки назвали нарушение воздушного пространства страны украинскими БпЛА неприемлемым, хотя и признали право Украины на самозащиту.

Эстония также призвала Киев лучше контролировать свои дроны, во избежание их попадания в воздушное пространство стран Балтии.

Украина тем временем объясняет, что Россия намеренно направляет ее дроны в сторону страны Балтии и Финляндии для информационных провокаций. Киев готов отправить в союзные страны экспертов, чтобы помочь им с защитой воздушного пространства.

Направляя украинские дроны в страны НАТО, Кремль пытается показать слабость Альянса и проверяет, его реакцию. Об этом заявил политолог Тарас Загородний в комментарии 24 Каналу.

В то же время эксперт подчеркнул, что любые подобные инциденты выгодны России еще и для информационных кампаний и дискредитации Украины.