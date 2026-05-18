Об этом сообщил спикер Военно-морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Что известно об атаке на китайское судно?

В ночь на 18 мая российские силы атаковали ударным дроном типа "Шахед" китайское торговое судно, которое находилось в территориальных водах Украины.

По словам Плетенчука, в результате удара жертв нет, однако сам факт атаки вызвал резонанс из-за того, что целью стало иностранное гражданское судно.

Обошлось без жертв, но это что-то новое,

– отметил представитель ВМС.

Какие отношения у России и Китая?

Москва и Пекин имеют достаточно хорошие отношения и сотрудничают в разных сферах. Однако следует отметить, что Кремль постепенно становится экономически и политически зависимым от Пекина. Несмотря на публичные заявления о "безграничной дружбе", Китай действует прагматично. Он избегает прямого нарушения западных санкций, но в то же время использует Россию как важнейший элемент в противостоянии с США.

В военно-технической сфере Китай официально придерживается нейтралитета по войне в Украине, однако фиксируются поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться российским оборонно-промышленным комплексом.

К слову, 14 мая спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Китай, отметив, что организационные вопросы находятся на завершающем этапе. Впоследствии стало известно, что российский лидер посетит Китай 19-20 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. В Москве заявили, что стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений и углубление сотрудничества, а также международную и региональную ситуацию, в частности, войну в Украине и напряженность на Ближнем Востоке.