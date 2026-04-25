Враг также ударил и по гражданским объектам в городе в результате чего, пострадали 2 человека. Об этом сообщил Алексей Кулеба.

Смотрите также "Дрон залетел как бешеный, я сразу упала на детей": очевидцы о пережитом обстреле Одессы

Какие последствия после удара по иностранному судну?

Кулеба сообщил, что в результате российской атаки в Одессе были повреждены припортовая территория и складские помещения.

Вражеские БпЛА попали в Панамское судно, которое работало на перевалке контейнерных грузов. В результате удара на борту начался пожар.

В результате удара на борту произошло возгорание. Экипаж самостоятельно ликвидировал пожар. Главное, что люди не пострадали. Судно продолжило движение,

– заявил Кулеба.

Вниманию! Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 каналу, что, когда россияне пытались убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, они использовали 4 реактивных "Шахеда". Опасность таких БпЛА заключается в том, что управление дронами осуществляется с территории России с помощью mesh-связи, и это становится новой угрозой для Украины.

Что еще известно о российской атаке в ночь на 25 апреля?