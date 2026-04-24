Об этом одесситы поделились с журналистами "Думской".
Как одесситы пережили обстрел ночью 24 апреля?
Одесситка Светлана рассказала, что ночью 24 апреля находилась дома и спала. Впоследствии женщина услышала сигнал тревоги, вышла в коридор, немного постояла.
Далее услышала взрыв. Мощный. Слышала, как люди начали кричать: "Помогите!". И начали выбивать пол в подъезде,
– вспоминает жительница.
По ее словам после атаки вокруг ее дома было много огня, приезжали пожарные, которые потушили возгорание, в частности на частном секторе рядом.
"У нас был один взрыв. Вылетело стекло, все перевернуто .... Все разбито, я шокирована", – отметила Светлана.
Жительница Одессы Наталья рассказала, что в ее дом вражеский дрон "влетел со скоростью как бешеный", и сразу упал.
И волной, посмотрите, что сделалось. Это какой-то кошмар. И сразу упало на детей, посмотрите, все вынесло, ну где нам теперь жить, как нам теперь жить, посмотрите, что происходит, это ужас, понимаете, это просто ужас, ничего нельзя вам сказать,
– вспоминает Наталья.
Женщина рассказала, что ее дети испугались, как бахнуло. Сама Наталья упала на ребенка, чтобы прикрыть его.
"Такое зарево было, и стекла повыбивало. Когда я вышла, я увидела здесь такой пожар. И все горело, и все стреляло. Пожарные к нашему дому не могут заехать, потому что узкий проход с той стороны. Они заезжали, а когда они уже приехали, начали тушить", – рассказала одесситка.
Также, по словам женщины, спасателям удалось вытащить женщину из-под завалов. Если бы этого не произошло, то она бы, вероятно, сгорела.
О пережитом поделились и Настя и Диана. Девушки рассказали, что находились во время атаки дома и смотрели видео. Впоследствии заснули, но ненадолго, проснулись уже от взрыва.
Взрыв, бабах, все стекла внутрь. Сразу кошку искали. Кошка у нас умная, как на кровати была, так и лежала. Нашли ее, схватили и побежали вниз. Успели засунуть (в сумки – 24 Канал) свои документы, электронику, что могли, спасли,
– вспоминают девушки.
По словам Насти и Дианы, огонь также перекинулся на их деревянный балкон, от чего тот мгновенно загорелся.
Что известно об атаке на Одессу ночью 24 апреля?
Ночью 24 апреля оккупанты атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру Одессы. В результате атаки 2 человека погибли, еще 15 – пострадали.
Россияне попали в 3-этажный жилой дом – там разрушены квартиры и загорелся пожар. Также разрушены два 2-этажных жилых дома, а вражеский БпЛА попал еще в один 2-этажный дом.
Кроме того, ночью зафиксировали попадание БПЛА в торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту вспыхнул пожар, который оперативно потушил экипаж.