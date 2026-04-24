Про це одесити поділилися з журналістами "Думської".

До теми "Дітей з-під завалів дістаньте!": моторошні історії очевидців масованої атаки

Як одесити пережили обстріл уночі 24 квітня?

Одеситка Світлана розповіла, що вночі 24 квітня перебувала вдома та спала. Згодом жінка почула сигнал тривоги, вийшла в коридор, трохи постояла.

Далі почула вибух. Потужний. Чула, як люди почали кричати: "Допоможіть!". І почали вибивати підлогу в під’їзді,

– пригадує жителька.

За її словами після атаки навколо її будинку було багато вогню, приїжджали пожежники, які загасили займання, зокрема на приватному секторі поруч.

"У нас був один вибух. Вилетіло скло, все перевернуто…. Все розбито, я шокована", – зазначила Світлана.

Жителька Одеси Наталія розповіла, що в її будинок ворожий дрон "влетів зі швидкістю як скажений", і відразу впав.

І хвилею, подивіться, що зробилося. Це якийсь кошмар. І відразу впало на дітей, подивіться, все винесло, ну де нам тепер жити, як нам тепер жити, подивіться, що відбувається, це жах, розумієте, це просто жах, нічого не можна вам сказати,

– пригадує Наталія.

Жінка розповіла, що її діти злякалися, як бахнуло. Сама Наталія впала на дитину, щоб прикрити її.

"Така заграва була, і скло повибивало. Коли я вийшла, я побачила тут таку пожежу. І все горіло, і все стріляло. Пожежники до нашого будинку не можуть заїхати, тому що вузький прохід з того боку. Вони заїжджали, а коли вони вже приїхали, почали гасити", – розповіла одеситка.

Також, за словами жінки, рятувальникам удалося витягнути жінку з-під завалів. Якби цього не сталося, то вона б, імовірно, згоріла.

Про пережите поділилися й Настя та Діана. Дівчата розповіли, що перебували під час атаки вдома та дивилися відео. Згодом заснули, але ненадовго, прокинулися вже від вибуху.

Вибух, бабах, все скло всередину. Відразу кішку шукали. Кішка у нас розумна, як на ліжку була, так і лежала. Знайшли її, схопили та побігли вниз. Встигли засунути (у сумки – 24 Канал) свої документи, електроніку, що могли, врятували,

– згадують дівчата.

За словами Насті та Діани, вогонь також перекинувся на їхній дерев'яний балкон, від чого той миттєво загорівся.

Що відомо про атаку на Одесу вночі 24 квітня?