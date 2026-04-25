Ворог також вдарив й по цивільних об'єктах у місті внаслідок чого, постраждали 2 людей. Про це повідомив Олексій Кулеба.

Які наслідки після удару по іноземному судні?

Кулеба повідомив, що внаслідок російської атаки в Одесі було пошкоджено припортову територію та складські приміщення.

Ворожі БпЛА влучили у Панамське судно, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів. Внаслідок удару на борту почалася пожежа.

Унаслідок удару на борту сталося загоряння. Екіпаж самостійно ліквідував пожежу. Головне, що люди не постраждали. Судно продовжило рух,

– заявив Кулеба.

До уваги! Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що, коли росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, вони використали 4 реактивних "Шахеда". Небезпека таких БпЛА полягає в тому, що управління дронами здійснюється з території Росії за допомогою mesh-зв'язку, і це стає новою загрозою для України.

Що ще відомо про російську атаку в ніч на 25 квітня?