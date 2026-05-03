Об этом он сказал в комментарии Yle.

Что в Финляндии думают о нарушении своего воздушного пространства украинскими дронами?

Речь идет о инциденте, который произошел утром 3 мая – по предварительным данным, два дрона могли залететь на территорию Финляндии. Этот вопрос Орпо поднял во время двусторонней встречи с украинским президентом.

Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство,

– отметил глава финского правительства.

По его словам, власти имеют проверенную информацию о событиях, а любое нарушение воздушного пространства рассматривается как серьезная угроза.

Орпо также заверил, что Финляндия имеет достаточные возможности для контроля ситуации и защиты своего неба, и в ближайшее время эти способности еще усилят.

Он выразил мнение, что после обсуждения этого вопроса украинская сторона примет меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Ранее в Финляндию также залетали украинские дроны