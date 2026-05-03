Об этом он сказал в комментарии Yle.
Смотрите также Путину этого не скрыть: эксперт отметил беспрецедентные средства защиты Москвы перед 9 мая
Что в Финляндии думают о нарушении своего воздушного пространства украинскими дронами?
Речь идет о инциденте, который произошел утром 3 мая – по предварительным данным, два дрона могли залететь на территорию Финляндии. Этот вопрос Орпо поднял во время двусторонней встречи с украинским президентом.
Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство,
– отметил глава финского правительства.
По его словам, власти имеют проверенную информацию о событиях, а любое нарушение воздушного пространства рассматривается как серьезная угроза.
Орпо также заверил, что Финляндия имеет достаточные возможности для контроля ситуации и защиты своего неба, и в ближайшее время эти способности еще усилят.
Он выразил мнение, что после обсуждения этого вопроса украинская сторона примет меры, чтобы подобные случаи больше не повторялись.
Ранее в Финляндию также залетали украинские дроны
Воздушные силы Финляндии идентифицировали дрон, который нарушил границу в марте, как украинский Ан-196 "Лютый" и он упал возле города Коувола.
Падение украинского дрона территории Финляндии подтвердил президент страны Александр Стубб.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Украина уже делится всей необходимой информацией с финской стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента