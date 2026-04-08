Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что это стало возможно благодаря нескольким факторам. В частности, в Украине активно развивается работа частных компаний.

Как мы стали первыми в дроновых атаках и удастся ли удержать уровень?

Военный эксперт заметил, что когда мы говорим об эффективности атак, то стоит обращать внимание на то, как горят российские НПЗ, мощности по отгрузке энергопродуктов и взрывы на ВПК.

Однако Украина действительно нарастила производство дронов. Прежде всего это достижение наших компаний. По сравнению с Россией, у нас дальнобойные дроны производят частные компании. Даже в условиях постоянных обстрелов они смогли нарастить производство,

– пояснил он.

Также не стоит забывать об усилиях Сил беспилотных систем и разведки – это большая командная работа, где каждый играет свою очень важную роль.

Обратите внимание! Только одна украинская компания Fire Point производит сотни дальнобойных ударных беспилотников ежедневно. Стоимость каждого беспилотника составляет около 50 тысяч евро.

По словам Нарожного, сложно утверждать, что мы всегда будем делать больше, чем россияне. У врага, к сожалению, больше денег. Мы также не можем перекрыть пути поставки запчастей, которые идут в основном из Китая.

Но, думаю, следующие несколько месяцев такая тенденция будет сохраняться – мы будем делать больше оружия, чем россияне,

– сказал военный эксперт.

Хотя в последнее время не было информации об ударах по экономической зоне "Алабуга", но в то же время военный эксперт Денис Попович также обратил внимание на то, что Украина активно наносит удары по местам производства, хранения и запуска дронов на территории России.

Он добавил, что кроме увеличения собственного производства, наша страна улучшает сотрудничество с иностранными партнерами, которые значительно финансируют производство наших дронов.

Интересно! Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США и другие союзники должны поучиться у Украины, как правильно применять дроны. По его словам, наша страна разработала эталон, создав беспилотные системные силы, а не просто внедрив беспилотники в различные силы.

