Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия постоянно усиливает свою ПВО в Крыму, – Плетенчук

Какие успехи украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке?

По его словам, украинские эксперты не только демонстрировали партнерам работу систем перехвата, но и непосредственно участвовали в боевом применении в нескольких странах.

Так, они сбивали "Шахеды". И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что вопрос массового производства в Украине перехватчиков, способных эффективно уничтожать реактивные дроны, – это лишь дело времени.

Насколько эффективно работают дроны-перехватчики в Украине?