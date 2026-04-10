Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Каково состояние российской ПВО в Крыму?

По его словам, этот процесс является непрерывным, ведь российские войска не могут предсказать, какие именно объекты будут поражены. Практика показывает: после уничтожения радиолокационных средств часто следуют удары по целям, которые они прикрывали, поэтому взрывы на полуострове раздаются регулярно. При этом разница лишь в том, идет ли речь о поражении ПВО, или об объектах под их защитой.

Плетенчук подчеркнул, что Крым имеет ключевое значение для России – как с точки зрения контроля воздушного пространства, так и для логистики и размещения войск. Именно поэтому оккупанты пытаются поддерживать там максимально плотную систему обороны.

"Крым играет большую роль по контролю воздушного пространства над Азово-Черноморским регионом, и не следует забывать, что там тоже размещаются войска, инфраструктура, логистика, и это тоже играет роль в обеспечении южной группировки, поэтому в любом случае надо куда-то оттягиваться, эвакуировать раненых, где-то накапливать Силы и средства, и поэтому они всегда пытаются восстанавливать эти системы", – рассказал Плетенчук

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что враг не готов к отражению массированных атак в отличие от Украины. Россия сделала акцент на ЗРК малого радиуса действия "Тор" и "Панцирь". Но ракеты к ним стоят дороже украинских дронов, которые они должны сбивать. Также у России есть дефицит ракет к "Панцирю".

