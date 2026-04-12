Частная система противовоздушной обороны работает на дистанционно управляемых пулеметах. Об этом сообщает советник министра обороны Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Как работает новая инновационная система?

Журналистам показали работу комплекса – от процесса управления до реального функционирования системы. В то же время в сети это вызвало волну критики: пользователи массово спрашивают, стоит ли публично демонстрировать такие вещи.

Речь идет о дистанционных турели с пулеметами М2, которые могут действовать на расстоянии до двух километров. Их используют для защиты важных объектов инфраструктуры. При этом подобные услуги частной ПВО уже доступны для бизнеса.

Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии,

– добавил "Флеш".

