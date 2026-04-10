Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина обогнала Россию: как мы стали первыми в дроновых атаках и удастся ли удержать уровень

Украина получила ракеты для комплексов Patriot

Глава государства сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot от союзников продолжают поступать в Украину. По его словам, недавно Киев получил новую партию.

Он отметил, что украинская сторона продолжает поддерживать контакты со всеми партнерами, чтобы над украинскими городами была ПВО.

По состоянию на сейчас ракеты для Patriot партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была,

– рассказал Зеленский.

Важно! Украинская оборонная компания Fire Point заявила, что Украина сможет перехватывать вражескую баллистику собственными ракетами уже в конце 2027 года. Разработчики планируют уменьшить стоимость этого вооружения до 1 миллиона долларов, тогда как ракета от Patriot стоит несколько миллионов долларов.

Испытывает ли сейчас Украина дефицит ракет?