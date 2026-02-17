Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези рассказал 24 Каналу, что часто ездит на передовую, чтобы показать, какой на самом деле является война. По его словам, это серьезный опыт, однако это также очень опасно.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какие моменты больше всего поражают на фронте?

Лоренцо Кремонези подчеркнул, что когда он едет на фронт, или находится близко к линии боевого соприкосновения, то наибольшую опасность представляют дроны. Беспилотники сейчас атакуют там всех, в том числе и гражданские автомобили.

Это называют "дроновым сафари". Вы в зоне риска, даже если в 10 километрах от линии фронта. Во время моей последней поездки, нашей главной проблемой была необходимость передвигаться быстро, смотреть в небо и быть готовым выскочить из машины из-за атаки беспилотниками,

– сказал он.

Такие действия россиян являются большой проблемой для всех: военных, гражданских и журналистов.

Итальянский военный репортер также поделился очень щемящей историей пребывания в Бахмуте, когда город еще могли посещать журналисты.

Я был там с "зомби". Так называли граждан, которые еще оставались в городе. Я видел, как они живут. Одна вещь, которая меня всегда поражает – это не истории о детях, а о стариках,

– подчеркнул Лоренцо Кремонези.

По его словам, когда ребенок покидает дом из-за войны, то у него есть будущее. Гражданские, которые остаются на передовой, – преимущественно пожилые люди, или инвалиды. Это граждане, которые не могут обеспечить у себя после эвакуации.

"Пожилые люди, особенно в сельской местности не хотят оставлять свои дома, потому что там вся их жизнь, их корни. Когда им приходится выезжать, то они теряют связь со своим прошлым", – добавил репортер.

К слову, В Бериславе российские дроны ударили по эвакуационному авто, в результате чего погиб человек, еще три человека получили ранения. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под обстрел попали волонтеры, которые вывозили жителей из опасной зоны, их транспорт уничтожен. Пострадавших доставили в более безопасную общину, а власти призывают не медлить с эвакуацией из-за постоянной угрозы атак БпЛА.

Россия терроризирует гражданских в прифронтовых городах: последние новости