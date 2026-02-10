Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Законопроект № 12353 расширяет полномочия военных администраций.

Смотрите также Пришло 15 января: Андрющенко ответил, почему больше украинцев выезжают с оккупированных территорий

Что предусматривает законопроект об эвакуации детей?

Депутаты во втором чтении поддержали законопроект, который позволяет военным администрациям объявлять принудительную эвакуацию из зоны боевых действий. Это решение возлагается на начальников, а полицейские в случае необходимости будут иметь право эвакуировать детей без согласия их родителей и передавать их органам опеки.

Важно, что решение ОВА или МВА об эвакуационных мероприятиях должно подкрепляться письменной просьбой военного командования и согласованием с Координационным штабом.

Кроме того, эвакуация из опасных населенных пунктов может быть как общей, так и частичной. Помогать могут людям, которые не способны эвакуироваться самостоятельно из-за возраста или состояния здоровья.

Если решение о принудительной эвакуации детей будет принято, то хотя бы один из родителей или опекунов должен вывезти несовершеннолетнего в безопасные районы. В случае отказа – полиция эвакуирует детей принудительно.

В таком случае ребенка передают органам опеки. В то же время въехать в населенный пункт, откуда состоялась эвакуация, можно будет только при наличии специальных пропусков. А тем, кто выехал, государство предоставит временное жилье.