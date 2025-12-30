Решение приняли в соответствии с протоколами районных органов по вопросам эвакуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую территориальную общину.

Смотрите также В ВСУ ответили на заявление Путина, что оккупанты находятся в 20 километрах от Сум

Где объявлена эвакуация?

Обязательную эвакуацию объявили в селах: Покровское, Андреевка, Богодаровка, Братское, Вербовое, Вишневое, Отрадное, Вольное, Волчье, Гай, Гапоно-Мечетное, Герасимовка, Даниловка, Дубрава, Добропасово, Егоровка, Зеленая Долина, Киричковое, Кирпичное, Коломийцы, Кривобоково, Левадное, Малиновка, Маяк, Мечетное, Нечаевка, Новоалександровка, Новоскелювате, Александровка, Алексеевка, Орлы, Остаповское, Отрешки, Злагода, Петриков, Писанцы, Песчаное, Приволье, Радостное, Скотоватое, Соленое, Старокасяновское, Тихое, Христофоровка, Черненково.

Эвакуация продлится 30 дней – с 29 декабря 2025 года. Транзитным пунктом определено село Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Для организации эвакуации жители могут обратиться:

на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области: 0-800-336-085;

в гуманитарные организации:

гуманитарная миссия "Пролиска" – 095-601-54-17;

ОО "Десятое апреля" – 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ "Роккада" – 067-120-92-03;

БФ "Дети нового поколения" – 068-980-07-09 068-980-07-09;

в Национальную полицию Украины по номеру 102;

к старосте округа или исполнительному комитету Покровского поселкового совета.

В громаде предупредили, что после завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также отдельных коммунальных сервисов.

Помощь с эвакуацией предоставляется бесплатно.

Ранее эвакуацию объявили на Черниговщине