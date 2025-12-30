Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Ранок.LIVE.
Как Путин манипулирует фактами?
По словам Виктора Трегубова, расстояние от границы России до областного центра (Сум) составляет около 25 километров. Такая дистанция сохраняется с 1991 года.
Единственное вклинение в Сумской области, о котором мы говорим, – это населенный пункт Грабовское, где они зашли примерно на глубину километра. Но это отнюдь не приблизило их к Сумам, потому что граница России с Сумами была всегда ближе, чем то Грабовское к Сумам само по себе,
Трегубов подчеркнул, что заявление российского диктатора означает лишь то, что оккупанты контролируют собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулись вглубь Украины.
Какая сейчас ситуация в Сумской области?
Напомним, украинские защитники рассказали, что активные боевые действия на Сумщине сейчас идут в районах вблизи Юнаковки, Андреевки, Яблоновки, Варачино и Кондратовки.
Военные подчеркнули, что Хотень был, остается и будет под контролем Сил обороны Украины.
К слову, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что в конце декабря российские военные зашли в село Грабовское на Сумщине и вывезли оттуда более 50 гражданских. Он отметил, что в похищении людей вообще нет стратегической или даже оперативной цели. То же самое можно сказать в целом о боях в небольшом населенном пункте.