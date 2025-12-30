Такие российские вбросы направлены на внутреннего потребителя. Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, однако подчеркнув, что российские так называемые военкоры, которые уже поездили по фронту, все больше предоставляют материалы о реальном положении в российской армии, где есть огромная проблема с СОЧ.
Россия на фоне переговоров блефует
Российский генштаб озвучивает о своих якобы успехах на фронте, чтобы составить впечатление на Западе о том, что якобы Украина проигрывает эту войну. Россия за захваченную сотню метров несет огромные потери в живой силе.
"Они смогли по всей линии фронта в 1250 километров "откусить" "серую" зону в 5 километров, а мы ежедневно "откусываем" миллионы долларов из российского финансирования войны, нанося дальнобойные удары. Сегодня Силы беспилотных систем разнесли большую базу хранения и запуска "Гераней", "Шахедов" на донецком аэродроме", – озвучил Жмайло.
Россия, по его словам, делая очередные заявления о якобы захвате новых территорий, блефует. Ведь на самом деле россияне волнуются на фоне международных переговоров, которые продолжаются. Как пояснил Жмайло, они видят, куда все идет и в этом есть огромная заслуга украинской дипломатии.
Мы проявляем гибкость, мы не говорим "нет", но наши "красные линии" все-таки не нарушены,
– подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Какие еще фейки звучат из Кремля?
Путин заявил, что российская армия якобы находится в 20 километрах от Сум. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заверил, что это манипуляция. Единственное вклинение в Сумской области касается населенного пункта Грабовское, однако ошибочно считать, что россияне в действительности приблизились к Сумам.
Кремль заявил о захвате Гуляйполя (Запорожская область) и Мирнограда (Донецкая область). В украинском Генштабе отметили, что такие высказывания не подтверждаются фактами. Оборонительная операция в Гуляйполе продолжается. По Мирнограду, там ситуация сложная, но врагу не удается взять Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Ранее Россия отчитывалась и о том, что взяла под свой контроль Купянск на Харьковщине, однако это тоже оказалось фейком. В реальности СОУ освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, осуществили частику большей части города и заблокировали остатки российских войск. Аналогичные заявления звучали со стороны России и по Покровску. До сих пор оборона этого города продолжается.