Такі російські вкиди спрямовані на внутрішнього споживача. Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, однак підкресливши, що російські так звані воєнкори, які вже поїздили по фронту, все більше надають матеріали про реальне становище в російській армії, де є величезна проблема з СЗЧ.
Дивіться також Путін на межі, – морпіх з Британії про серйозні проблеми в армії Росії
Росія на тлі переговорів блефує
Російський генштаб озвучує про свої нібито успіхи на фронті, аби скласти враження на Заході про те, що начебто Україна програє цю війну. Росія за захоплену сотню метрів зазнає шалених втрат у живій силі.
"Вони змогли по всій лінії фронту в 1250 кілометрів "відкусити" "сіру" зону в 5 кілометрів, а ми щодня "відкушуємо" мільйони доларів із російського фінансування війни, завдаючи далекобійних ударів. Сьогодні Сили безпілотних систем рознесли велику базу зберігання і запуску "Гераней", "Шахедів" на донецькому летовищі", – озвучив Жмайло.
Росія, з його слів, роблячи чергові заяви про нібито захоплення нових територій, блефує. Адже насправді росіяни хвилюються на тлі міжнародних переговорів, які продовжуються. Як пояснив Жмайло, вони бачать, куди все йде і в цьому є величезна заслуга української дипломатії.
Ми проявляємо гнучкість, ми не кажемо "ні", але наші "червоні лінії" все-таки не порушені,
– підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Які ще фейки лунають з Кремля?
Путін заявив, що російська армія нібито перебуває за 20 кілометрів від Сум. Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов запевнив, що це маніпуляція. Єдине вклинення у Сумській області стосується населеного пункту Грабовське, однак хибно вважати, що росіяни в дійсності наблизились до Сум.
Кремль заявив про захоплення Гуляйполя (Запорізька область) та Мирнограда (Донецька область). В українському Генштабі зазначили, що такі висловлювання не підтверджуються фактами. Оборонна операція в Гуляйполі продовжується. Щодо Мирнограда, там ситуація складна, але ворогу не вдається взяти Покровсько-Мирноградську агломерацію.
Раніше Росія звітувала й про те, що взяла під свій контроль Куп'янськ на Харківщині, однак це теж виявилося фейком. В реальності СОУ звільнили низку населених пунктів на північ від Куп'янська, здійснили частику більшої частини міста та заблокували залишки російських військ. Аналогічні заяви звучали з боку Росії і щодо Покровська. Досі оборона цього міста триває.