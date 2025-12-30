Такі російські вкиди спрямовані на внутрішнього споживача. Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, однак підкресливши, що російські так звані воєнкори, які вже поїздили по фронту, все більше надають матеріали про реальне становище в російській армії, де є величезна проблема з СЗЧ.

Росія на тлі переговорів блефує

Російський генштаб озвучує про свої нібито успіхи на фронті, аби скласти враження на Заході про те, що начебто Україна програє цю війну. Росія за захоплену сотню метрів зазнає шалених втрат у живій силі.

"Вони змогли по всій лінії фронту в 1250 кілометрів "відкусити" "сіру" зону в 5 кілометрів, а ми щодня "відкушуємо" мільйони доларів із російського фінансування війни, завдаючи далекобійних ударів. Сьогодні Сили безпілотних систем рознесли велику базу зберігання і запуску "Гераней", "Шахедів" на донецькому летовищі", – озвучив Жмайло.

Росія, з його слів, роблячи чергові заяви про нібито захоплення нових територій, блефує. Адже насправді росіяни хвилюються на тлі міжнародних переговорів, які продовжуються. Як пояснив Жмайло, вони бачать, куди все йде і в цьому є величезна заслуга української дипломатії.

Ми проявляємо гнучкість, ми не кажемо "ні", але наші "червоні лінії" все-таки не порушені,

– підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Які ще фейки лунають з Кремля?