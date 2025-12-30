Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі Ранок.LIVE.
Як Путін маніпулює фактами?
За словами Віктора Трегубова, відстань від кордону Росії до обласного центру (Сум) складає близько 25 кілометрів. Така дистанція зберігається з 1991 року.
Єдине вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо, – це населений пункт Грабовське, де вони зайшли приблизно на глибину кілометра. Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон Росії з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі,
– каже він.
Трегубов підкреслив, що заява російського диктатора означає лише те, що окупанти контролюють власну територію по свій бік кордону, а не просунулися вглиб України.
Яка зараз ситуація в Сумській області?
Нагадаємо, українські захисники розповіли, що активні бойові дії на Сумщині наразі точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.
Військові підкреслили, що Хотінь був, залишається і буде під контролем Сил оборони України.
До слова, військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп розповів 24 Каналу, що наприкінці грудня російські військові зайшли у село Грабовське на Сумщині та вивезли звідти понад 50 цивільних. Він зауважив, що у викраденні людей взагалі немає стратегічної чи навіть оперативної мети. Те саме можна сказати загалом про бої в невеликому населеному пункті.