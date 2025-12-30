Бійці закликали місцевих жителів не зважати на брехливі наративи ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на угруповання військ Курськ (УВ Курськ).
Дивіться також Скористалися ситуацією: генерал армії пояснив, що росіяни задумали на Сумщині
Яка насправді ситуація на Сумщині?
За інформацією українських захисників, активні бойові дії наразі точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.
Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ Курськ дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне,
– наголошують в УВ Курськ.
Військові підкреслили, що Хотінь був, залишається і буде під контролем Сил оборони України.
"Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному!", – підкреслили в УВ Курськ.
Також бійці звернулися до місцевих мешканців із закликом не довіряти повідомленням Росії, зберігати спокій та віру в українських військових.
У Сумах критична ситуація з теплом через відключення світла
У Сумах критична ситуація з теплопостачанням через відключення електроенергії, що зупиняє роботу насосів і котелень.
Для вирішення проблеми пропонується збільшити матеріальні резерви пального та забезпечити котельні автономними джерелами живлення.
Більшість котелень і ЦТП не мають окремих ліній електропостачання та підключені до тих самих ліній, що й житлові будинки та цілі райони міста.