Бійці закликали місцевих жителів не зважати на брехливі наративи ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на угруповання військ Курськ (УВ Курськ).

Яка насправді ситуація на Сумщині?

За інформацією українських захисників, активні бойові дії наразі точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.

Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ Курськ дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне,

– наголошують в УВ Курськ.

Військові підкреслили, що Хотінь був, залишається і буде під контролем Сил оборони України.

"Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному!", – підкреслили в УВ Курськ.

Також бійці звернулися до місцевих мешканців із закликом не довіряти повідомленням Росії, зберігати спокій та віру в українських військових.

