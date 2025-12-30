Бойцы призвали местных жителей не обращать внимания на лживые нарративы врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группировку войск Курск (УВ Курск).
Какова на самом деле ситуация на Сумщине?
По информации украинских защитников, активные боевые действия сейчас идут в районах вблизи Юнаковки, Андреевки, Яблоновки, Варачино и Кондратовки.
Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск Курск дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное,
– отмечают в УВ Курск.
Военные подчеркнули, что Хотень был, остается и будет под контролем Сил обороны Украины.
"Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном!", – подчеркнули в УВ Курск.
Также бойцы обратились к местным жителям с призывом не доверять сообщениям России, сохранять спокойствие и веру в украинских военных.
В Сумах критическая ситуация с теплом из-за отключения света
В Сумах критическая ситуация с теплоснабжением из-за отключения электроэнергии, что останавливает работу насосов и котельных.
Для решения проблемы предлагается увеличить материальные резервы топлива и обеспечить котельные автономными источниками питания.
Большинство котельных и ЦТП не имеют отдельных линий электроснабжения и подключены к тем же линиям, что и жилые дома и целые районы города.