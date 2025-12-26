Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы, Секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.
Какова ситуация с теплом в Сумах?
По словам Кобзаря, из-за постоянных отключений света жители остаются без отопления и оказываются под угрозой переохлаждения.
Он предлагает увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. С целью обеспечения функционирования котельного оборудования в условиях возможных аварийных отключений электроэнергии и на случай полного блэкаута, Артем Кобзарь считает необходимым срочно сформировать дополнительные топливные резервы.
В Сумыоблэнерго объяснили: перечень объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение, формируется и утверждается местными органами власти. Операторы системы распределения (облэнерго) обязаны выполнять эти решения и распоряжения НЭК "Укрэнерго" об объемах применения ограничений.
Котельные и ЦТП, которые обесточиваются во время действия графиков ограничения потребления, не включены в утвержденный местным органом исполнительной власти перечень объектов приоритетного электроснабжения,
– отметили в компании.
Там уточнили, что большинство котельных и ЦТП не имеют отдельных линий электроснабжения и подключены к тем же линиям, что и жилые дома и целые районы города. Поэтому при применении графиков отключений невозможно отключить жилой массив и одновременно оставить котельную под напряжением. Для этого пришлось бы полностью исключить из графиков целые линии электропередачи, а следовательно – не выполнить обязательные объемы отключений, доведенные командами с НЭК "Укрэнерго".
В Сумыоблэнерго заметили, что почасовые и аварийные отключения – не являются решениями, которые принимаются на местах – это централизованная команда оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", и она обязательна к исполнению. Графики почасовых отключений (ГПВ) и аварийных отключений (ГАО) применяются вынужденно и исключительно для сохранения целостности Объединенной энергетической системы Украины в условиях массовых повреждений энергоинфраструктуры, дефицита мощности, ежедневных обстрелов объектов энергетики.
В компании резюмировали, что единственный действенный путь минимизировать влияние отключений на теплоснабжение – обеспечение котельных и ЦТП автономными источниками питания (генераторами) или строительство отдельных линий электроснабжения, что требует отдельных законодательных решений и финансирования проектов.
Какая в Украине ситуация со светом?
26 декабря в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Энергетики призывают украинцев ограничить пользование мощными электроприборами, а также, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.
Исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко говорит, что сейчас в работе находятся все доступные генерирующие мощности, и система вышла на довольно мощные показатели производства электроэнергии. В то же время проблема заключается не в объемах генерации, а в возможности ее передачи потребителям.
Поврежденная инфраструктура не позволяет стабильно транспортировать электроэнергию в необходимых объемах. Именно это в большинстве случаев и заставляет энергетиков вводить почасовые отключения света.