Вырастет ли тариф на газ для населения

В комментариях 24 Каналу эксперты в сфере энергетики Геннадий Рябцев и Владимир Омельченко рассказали, что рост цен на газ для бытовых потребителей не произойдет, учитывая политику "замораживания" тарифов. И хотя до завершения войны они останутся фиксированными, в дальнейшем Украина обязана привести их в соответствие с рыночными.

Смотрите также До 1 декабря 2026 года: кто в Украине сможет покупать газ по льготной цене

С 2022 года в Украине действует запрет повышать цены на газ и его распределение для населения. Он предусмотрен на период военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Есть закон, запрещающий повышать тарифы на газ для населения до окончания войны. Здесь этот вопрос уже решен.

Учитывая неопределенность перспективы окончания войны, фиксированный тариф на газ может действовать и в следующем отопительном сезоне 2026 – 2027 годов.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Сейчас цены на газ неизменны для населения. И в этом отопительном сезоне они будут фиксированными, и, скорее всего, не изменятся и в следующем.

Чтобы тариф для бытовых потребителей оставался неизменным, Кабинет Министров возложил специальные обязанности на Нафтогаз. В октябре срок их действия продлили до 31 марта 2026 года, поэтому цена на газ будет фиксированной до конца отопительного сезона.

Сейчас для бытовых потребителей газ стоит по 7,96 гривны за кубометр. Для клиентов Нафтогаза, который обслуживает большинство населения Украины, фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Напомним! В Украине изменили продолжительность отопительного сезона 2025/2026. Официальную дату начала назначили на 1 ноября 2025 года, а завершение запланировано на 31 марта 2026 года.

Когда ожидать роста цены на газ

"Замораживание" тарифов на коммунальные услуги не может длиться вечно, учитывая обязательства Украины перед финансовыми партнерами и рост рыночных цен на энергоносители.

По Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, Украина должна постепенно переходить к рыночным тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения в рамках внедрения норм ЕС.

Также вопрос цен в сфере ЖКХ согласовывают с Международным валютным фондом. Однако полномасштабная война поставила на паузу движение в сторону рыночных тарифов.

Украинское правительство взяло некую индульгенцию, потому что в меморандуме с МВФ прописано обязательство Украины разработать дорожную карту гармонизации цен и тарифов на рынках природного газа и электрической энергии через шесть месяцев после завершения войны. И поэтому Международный валютный фонд как бы договорился с украинским правительством, что вопрос цен, в частности на газ, будут решать только после завершения войны,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

В октябрьском инфляционном отчете Национальный банк Украины спрогнозировал, что тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не будут пересматривать до конца отопительного сезона. В то же время НБУ предположил, что в 2026 году возможно постепенное повышение части тарифов в сторону экономически обоснованных уровней из-за сложной ситуации в энергетике. Это также будет означать необходимость увеличить размеры субсидий для уязвимых групп населения.

Пока цены на газ для населения остаются регулируемыми, разница рыночной и фиксированной стоимости приводит к накоплению долгов предприятиями централизованного теплоснабжения. Причина – проблемы с компенсацией разницы в тарифах.

Интересно! Из отчета МВФ за июнь 2025 года известно, что предприятия теплоснабжения накопили перед Нафтогазом 100 миллиардов гривен долгов.

Сколько стоит газ на рынке

Эксперт Владимир Омельченко говорит, что действующие цены на газ и электроэнергию для населения существенно отличаются от рыночных, а их приближение к фактическим будет зависеть от экономической политики правительства.

У нас для населения действует практически дотационный тариф со стороны энергетических компаний. Например, рыночная цена на электроэнергию для промышленности – более 10 гривен, а цена для населения – 4,32 гривны. По газу то же самое – 8 гривен. Фактическая же цена газа вдвое больше,

– резюмирует эксперт.

Углублению долгового кризиса также способствует потребность увеличить импорт газа из-за российских обстрелов. Ранее в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк отмечал, что рост объемов импортного газа должен отражаться в цене для бытовых потребителей, а заложенная в тарифе стоимость топлива почти втрое уступает средневзвешенной цене на энергетической бирже: 7,96 гривны за кубометр против около 20 гривен.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если раньше мы разбавляли импортный дорогой газ более дешевым украинским и как-то сводили концы с концами, но плохо сводили, потому что ежегодно имели миллиарды долгов по разнице в тарифах. То сейчас мы выходим в ситуацию, когда импортного газа будет больше, чем собственного. Это нужно как-то учитывать в цене. Мы не можем продавать газ населению дешевле, чем покупаем его.

По данным МВФ, украинцы платят около 50% от рыночной цены на газ, а рост тарифов способствовал бы улучшению ситуации в области энергетики.

Позиция Фонда в вопросе коммунальных тарифов следующая: Украине нужен план создания устойчивого сектора в послевоенный период, что включает соответствие цен на коммунальные услуги затратам на их предоставление и изменение методики расчета тарифов.

Обратите внимание! По данным Energy Map, цена на газ для населения в Украине является самой низкой в Европе. В сентябре 2025 года индикативная (расчетная) цена на газ для домохозяйств Киева составляла 1,62 евроцента за киловатт-час (8,32 гривны), тогда как средняя цена в европейских столицах составляла 10,19 евроцента (52,31 гривны).

Смогут ли украинцы платить рыночные цены за газ

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин высказывал мнение, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными, однако могут стать непомерным финансовым бременем для части украинцев. Поэтому государство должно не только повышать цены, но и расширять помощь уязвимым категориям населения.

В то же время эксперт критикует политику "замораживания" тарифов для всех бытовых потребителей, независимо от уровня доходов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Устанавливаете общерыночные правила, как в Европе, как везде, на оплату услуг. А для тех малообеспеченных, которые подтверждено не могут оплачивать их физически, расширяйте субсидирование. Зачем удешевлять электрическую энергию или газ для тех, кто всегда должен быть донором бюджета, а не наоборот. Если вы субсидируете богатых, вы всегда будете находиться в ситуации, когда у вас не будет хватать денег на всех.

Эксперт Геннадий Рябцев также считает, что фиксированные тарифы на коммунальные услуги целесообразнее заменить субсидиями.

На мой взгляд, все специальные обязанности давно нужно было заменить адресной монетарной помощью потребителям. То есть цены по всей Украине рыночные, а те, кто имеет право на льготу, получают на свой счет определенную сумму, чтобы можно было заплатить эту рыночную цену,

– говорит эксперт.

Какова ситуация в газовой сфере Украины