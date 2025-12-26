Про це пише 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови, Секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

Яка ситуація з теплом у Сумах?

За словами Кобзаря, через постійні відключення світла мешканці залишаються без опалення та опиняються під загрозою переохолодження.

Він пропонує збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема в частині закупівлі палива. З метою забезпечення функціонування котельного обладнання в умовах можливих аварійних відключень електроенергії та на випадок повного блекауту, Артем Кобзар вважає за необхідне терміново сформувати додаткові паливні резерви.

В Сумиобленерго пояснили: перелік об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання, формується та затверджується місцевими органами влади. Оператори системи розподілу (обленерго) зобов'язані виконувати ці рішення та розпорядження НЕК "Укренерго" про обсяги застосування обмежень.

Котельні та ЦТП, які знеструмлюються під час дії графіків обмеження споживання, не включені до затвердженого місцевим органом виконавчої влади переліку об’єктів пріоритетного електропостачання,

– зазначили в компанії.

Там уточнили, що більшість котелень і ЦТП не мають окремих ліній електропостачання та підключені до тих самих ліній, що й житлові будинки та цілі райони міста. Тому при застосуванні графіків відключень неможливо відключити житловий масив і водночас залишити котельню під напругою. Для цього довелося б повністю виключити з графіків цілі лінії електропередачі, а отже – не виконати обов'язкові обсяги відключень, доведені командами з НЕК "Укренерго".

В Сумиобленерго зауважили, що погодинні та аварійні відключення – не є рішеннями, які ухвалюються на місцях – це централізована команда оператора системи передачі НЕК "Укренерго", і вона обов'язкова до виконання. Графіки погодинних відключень (ГПВ) і аварійних відключень (ГАВ) застосовуються вимушено і виключно для збереження цілісності Об'єднаної енергетичної системи України в умовах масових пошкоджень енергоінфраструктури, дефіциту потужності, щоденних обстрілів об’єктів енергетики.

У компанії резюмували, що єдиний дієвий шлях мінімізувати вплив відключень на теплопостачання – забезпечення котелень і ЦТП автономними джерелами живлення (генераторами) або будівництво окремих ліній електропостачання, що потребує окремих законодавчих рішень і фінансування проєктів.

Яка в Україні ситуація зі світлом?