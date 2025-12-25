Ситуация в энергосистеме значительно осложнилась именно из-за разрушений, вызванных российскими атаками. Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко, передает 24 Канал.

Почему украинцам выключают свет?

По словам Замулка, сейчас в работе находятся все доступные генерирующие мощности, и система вышла на довольно мощные показатели производства электроэнергии.

В то же время проблема заключается не в объемах генерации, а в возможности ее передачи потребителям.

Из-за масштабных разрушений сетей действуют сетевые ограничения. Поврежденная инфраструктура не позволяет стабильно транспортировать электроэнергию в необходимых объемах. Именно это в большинстве случаев и заставляет энергетиков вводить почасовые отключения света.

Для поддержания баланса энергосистемы Украина согласовала со странами Европейского Союза механизмы перетоков электроэнергии и при необходимости прибегает к импорту.

Однако, несмотря на эти меры, ограничения потребления будут сохраняться до тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные сети.

