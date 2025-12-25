В регионах Украины действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Что известно о последствиях обстрела?
В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Также значительная часть абонентов обесточена в Одесской области – там отключения связаны с последствиями предыдущих массированных атак.
По словам энергетиков, аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей.
Обратите внимание! Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины применяют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса.
Что известно о разрушении энергосистемы в результате российских обстрелов?
Россия 23 декабря нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по ТЭС ДТЭК, повредив оборудование. С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла более 210 ударов по ТЭС ДТЭК, в результате которых погибли 4 энергетика, а 59 получили ранения.
Вследствие девяти предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в областях сохраняется дефицит мощностей. Энергетики отмечают экономное энергопотребление.