В регионах Украины действуют стабилизационные графики отключений электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно о последствиях обстрела?

В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Также значительная часть абонентов обесточена в Одесской области – там отключения связаны с последствиями предыдущих массированных атак.

По словам энергетиков, аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и оживить всех потребителей.

Обратите внимание! Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины применяют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для бизнеса.

Что известно о разрушении энергосистемы в результате российских обстрелов?