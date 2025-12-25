В регіонах України діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Що відомо про наслідки обстрілу?
Унаслідок обстрілів без електропостачання залишилися споживачі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях Також значна частина абонентів знеструмлена на Одещині – там відключення пов'язані з наслідками попередніх масованих атак.
За словами енергетиків, аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити всіх споживачів.
Зверніть увагу! Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у всіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для бізнесу.
Що відомо про руйнування енергосистеми внаслідок російських обстрілів?
Росія 23 грудня завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема по ТЕС ДТЕК, пошкодивши обладнання. З початку повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 210 ударів по ТЕС ДТЕК, внаслідок яких загинули 4 енергетики, а 59 зазнали поранень.
Внаслідок дев’яти попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему в областях зберігається дефіцит потужностей. Енергетики наголошують на ощадливому енергоспоживанні.