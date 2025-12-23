Які наслідки атак Росії?
Внаслідок цієї атаки російської армії постраждало обладнання пошкоджених ТЕС, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також Перенаправлять до 1 гігавата: відключень світла в Україні з 24 грудня має стати менше
Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня,
– наголошують в компанії.
Загалом Росія від початку повномасштабного вторгнення завдала по теплоелектростанціях ДТЕК вже понад 210 ударів.
Важливо! Від російських атак страждає не лише обладнання ТЕС, але й працівники. Через обстріли 4 енергетиків загинуло, ще 59 співробітників станцій отримали поранення.
Що відомо про попередні обстріли?
Попередню атаку на теплоелектростанції ДТЕК Росія здійснила лише 6 грудня. Тоді ворог бив по станціях у різних регіонах України.
За даними компанії, під час того обстрілу було серйозне пошкоджене енергетичне обладнання. Суттєвих руйнувань зазнали ТЕС і під час російських атак у листопаді.
Але особливо трагічною була атака 30 жовтня. Тоді Росія вбила двох енергетиків, які працювали на Словʼянській ТЕС.
Страшний день для всієї родини українських енергетиків. Ворог забрав життя двох наших колег з Донбасенерго, які перебували на теплоелектростанції під час масованої атаки,
– повідомили в ДТЕК.
Які наслідки атаки на енергетику 23 грудня?
Вночі та вранці 23 грудня Росія здійснила загалом вже 9 атаку на енергетику України від початку року, як розповів під час брифінгу виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов.
- Найбільше постраждали Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області, які були майже повністю знеструмлені.
- Проблеми виникли також в енергетиці Вінницької, Чернігівської, Житомирської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.
Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація,
– зауважив Некрасов.
Що відомо про відключення світла?
В Одеській області енергетики продовжують ліквідацію наслідків кількох попередніх масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Ситуація залишається складною, і чимало споживачів досі залишаються без електропостачання.
У Міністерстві енергетики повідомили, що через масштабну ракетно-дронову атаку 23 грудня довелося застосувати аварійні відключення електроенергії на всій території України. Коли ситуація стабілізується, відключення повертатимуться до графіків.
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 23 грудня, в Україні запроваджуватимуть погодинні графіки відключень та обмеження потужності для промислових споживачів, проте не в усіх областях.