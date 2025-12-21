До 24 грудня відповідальні служби повинні виконати рішення щодо перенаправлення вивільненої електроенергії на потреби споживачів. Про це пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Чи можливе покращення ситуації зі світлом в Україні?

За розпорядженням очільниці Уряду, до 1 гігавата можуть перенаправити для постачання в будинки споживачів. Юлія Свириденко говорить, що такий крок має допомогти збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень.

Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації,

– йдеться в повідомленні.

Раніше уряд вже розглядав можливості, щоб скоротити час відключень світла в побутових споживачів. Для цього планували скоротити кількість об'єктів у переліку критичної інфраструктури. Міністерство енергетики зазначає, що до 19 грудня в Україні вдалося вивільнити близько 800 мегаватів електричної потужності.

Проблеми в містах через відключення світла?