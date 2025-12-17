Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайла Гончара в ефірі Громадського радіо.
Чому кількість черг не називають?
Михайло Гончар пояснив, що ситуацію потрібно оцінювати комплексно, адже Укренерго – об'єднаний оператор енергосистеми України.
Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становище дуже різне – залежно від того, де ви перебуваєте. Ну, ви бачите, які проблеми є на Одещині, на Полтавщині,
– зазначив він.
Натомість у західних регіонах ситуація суттєво відрізняється.
Загалом, як пояснив експерт, ситуація може змінюватися доволі динамічно, зокрема й у Києві, який залишається енергодефіцитним.
Тому, тут я б сказав так, що значною мірою, те, що відбувається в окремих регіонах – це вже прерогатива, пов'язана з оператором розподільчої мережі. І потрібно дивитися, що, наприклад, показує по зазначеним регіонам ДТЕК,
– додав Гончар.
Де зараз найважча ситуація?
У ніч на 13 грудня росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на Одесу за час війни. Тоді під ударом були будинки, об'єкти енергетичної інфраструктури. Згодом стало відомо, російський обстріл пошкодив всі високовольтні підстанції Укренерго, а також розподільчу станцію.
16 грудня вдалось повернути електроенергію у домівки понад 225 тисяч родин Одеського регіону. Одночасно заживити всіх клієнтів поки що немає змоги, оскільки енергетична система зазнала надзвичайних руйнувань.
За словами ДТЕК, Ситуацію також ускладнюють і тривалі повітряні тривоги, які можуть тривати по кілька годин протягом дня.