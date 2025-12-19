Внаслідок інциденту травмовано працівника підприємства, а відновлення електропостачання для однієї з підчерг затрималось. Про це пише 24 Канал з посиланням на ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" та поліцію Дніпра.

Що відомо про конфлікт з енергетиками?

Як розповіли в ЦЕК, мешканці будинків по вулиці Академіка Янгеля неодноразово напали на оперативно-виїзну бригаду під час виконання службових обов'язків.

Зазначається, що раніше у цих будинках не відключали світло. Причиною було перебування на лінії з критичною інфраструктурою. Проте тепер цим споживачів відключають у ручному режимі.

На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника,

– йдеться в повідомленні.

Також через конфлікт значно затрималося відновлення електропостачання підчерги 5.2, повідомили енергетики.

Представники ЦЕК наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає привілейованого становища. Тому, написали далі, ці будинки відключатимуть на рівних умовах з іншими.

Матеріали інциденту ЦЕК передало до Нацполіції.

Яка реакція правоохоронців?

У поліції Дніпра повідомили, що проводять перевірку за фактом конфлікту у Чечелівському районі міста.

Поліцейські встановлюють усі обставини події. За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію, відповідно до вимог чинного законодавства України,

– повідомили правоохоронці.

Нещодавні інциденти з відключеннями світла