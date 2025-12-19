В результате инцидента травмирован работник предприятия, а восстановление электроснабжения для одной из подчиненных задержалось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЧАО "ПЭЭМ "Центральная энергетическая компания" и полицию Днепра.
Что известно о конфликте с энергетиками?
Как рассказали в ЦЭК, жители домов по улице Академика Янгеля неоднократно напали на оперативно-выездную бригаду во время выполнения служебных обязанностей.
Отмечается, что ранее в этих домах не отключали свет. Причиной было пребывание на линии с критической инфраструктурой. Однако теперь этим потребителей отключают в ручном режиме.
К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника,
– говорится в сообщении.
Также из-за конфликта значительно задержалось восстановление электроснабжения подчерги 5.2, сообщили энергетики.
Представители ЦЭК подчеркнули, что пребывание домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет привилегированного положения. Поэтому, написали дальше, эти дома будут отключать на равных условиях с другими.
Материалы инцидента ЦЭК передало в Нацполицию.
Какая реакция правоохранителей?
В полиции Днепра сообщили, что проводят проверку по факту конфликта в Чечеловском районе города.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины,
– сообщили правоохранители.
Недавние инциденты с отключениями света
В Одессе 18 декабря люди вышли на протест из-за длительных отключений света. Местные перекрыли улицу, что повлекло затор. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что работы энергетиков затрудняют повторные российские обстрелы.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что все электростанции Украины повреждены из-за атак России. Украина восстанавливает энергосистему при поддержке немецких компаний.
Согласно результатам опроса КМИС, часть украинцев возлагает ответственность за ситуацию со светом на власть.