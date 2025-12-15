Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме, передает 24 Канал.

Смотрите также Без света – до 16 часов: что ждет украинцев этой зимой и как морозы повлияют на энергетику

В каком состоянии украинская энергосистема?

Фактически в Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что противостоять давлению на энергетику сложно, однако Украина пытается как можно быстрее восстанавливать энергосистему после каждого удара.

Кроме того, президент отметил существенную помощь немецких компаний в этих процессах.

Восток Украины может оказаться в полном блэкауте