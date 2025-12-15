Об этом он сообщил во время пресс-конференции на Немецко-украинском экономическом форуме, передает 24 Канал.
В каком состоянии украинская энергосистема?
Фактически в Украине нет ни одной "живой" электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. Но мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем людям свет, возвращаем жизнь,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что противостоять давлению на энергетику сложно, однако Украина пытается как можно быстрее восстанавливать энергосистему после каждого удара.
Кроме того, президент отметил существенную помощь немецких компаний в этих процессах.
Восток Украины может оказаться в полном блэкауте
The Wall Street Journal предостерегает, что вражеские удары угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада на восток и по сути разделить страну пополам.
Эксперты не могут спрогнозировать, сколько нужно еще российских атак для полного отключения части страны.
Москва пытается создать "энергетические острова" в Украине, то есть изолировать отдельные регионы от генерации и передачи электроэнергии. Больше всего страдают прифронтовые области и на границе с Россией.