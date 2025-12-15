Про це він повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі, передає 24 Канал.

Дивіться також Без світла – до 16 годин: що чекає українців цієї зими та як морози вплинуть на енергетику

У якому стані українська енергосистема?

Фактично в Україні немає жодної "живої" електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що протистояти тиску на енергетику складно, проте Україна намагається якнайшвидше відновлювати енергосистему після кожного удару.

Крім того, президент відзначив суттєву допомогу німецьких компаній у цих процесах.

Схід України може опинитися у повному блекауті