Про це він повідомив під час пресконференції на Німецько-українському економічному форумі, передає 24 Канал.

Дивіться також Без світла – до 16 годин: що чекає українців цієї зими та як морози вплинуть на енергетику

У якому стані українська енергосистема?

Фактично в Україні немає жодної "живої" електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя,
– зазначив Зеленський.

Він додав, що протистояти тиску на енергетику складно, проте Україна намагається якнайшвидше відновлювати енергосистему після кожного удару.

Крім того, президент відзначив суттєву допомогу німецьких компаній у цих процесах.

Схід України може опинитися у повному блекауті

  • The Wall Street Journal застерігає, що ворожі удари загрожують повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу на схід і по суті розділити країну навпіл.

  • Експерти не можуть спрогнозувати, скільки потрібно ще російських атак для повного відключення частини країни.

  • Москва намагається створити "енергетичні острови" в Україні, тобто ізолювати окремі регіони від генерації та передачі електроенергії. Найбільше страждають прифронтові області та на кордоні з Росією.