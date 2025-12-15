Яка ситуація в енергосистемі?

Масовані ракетно-дронові атаки Росії все більше підштовхують енергетичну систему України до межі колапсу, передає 24 Канал з посиланням на видання The Washington Post.

За словами видання, ворожі удари загрожують повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу на схід і по суті розділити країну навпіл.

Ми, якщо не на межі повного відключення на сході країни, то дуже близько до цього,

– розповів виданню анонімно один із високопосадовців.

Експерти погоджуються, що ситуація в енергосистемі складна. Однак вони не можуть спрогнозувати, скільки потрібно ще російських атак для повного відключення частини країни. За їхніми словами все залежатиме від масштабів ураження та запасів обладнання для швидкого відновлення енергооб'єктів.