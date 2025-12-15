Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці листопада – у середині грудня 2025 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки українців вірять у швидке завершення війни: КМІС провів опитування

Як в Україні оцінюють причини відсутності світла?

Згідно з дослідженням, 57% респондентів вважають, що головною причиною відсутності світла є саме обстріли з боку Росії. Водночас майже третина опитаних (29%) покладають основну відповідальність на українську владу, вважаючи, що держава недостатньо добре підготувалася до енергетичних викликів.

Ще 8% учасників опитування переконані, що ключову роль відіграє нестача підтримки з боку західних партнерів.



Діаграма підсумків опитування стосовно причин відключень світла / Скриншот із сайту КМІС

У КМІС звертають увагу, що країна-агресорка паралельно веде активну інформаційну кампанію проти України. Зокрема, у темі відключень електроенергії поширюються меседжі, які намагаються відвести відповідальність від російських атак і перекласти її або на українську владу, або на міжнародних союзників.

Зауважимо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю за допомогою комп'ютерної системи (CATI).

У ньому взяли участь 547 повнолітніх респондентів з усіх регіонів, що перебувають під контролем уряду України. За мирних умов статистична похибка такої вибірки не перевищувала б 5,6% для показників на рівні близько 50%, однак в умовах війни можливі додаткові системні відхилення.

Попри це, у КМІС наголошують, що результати дослідження залишаються достатньо репрезентативними та дають змогу об'єктивно оцінювати суспільні настрої.

Нагадаємо, 30 жовтня в Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні попередили, що російські атаки створюють серйозну загрозу для цивільного населення взимку, зокрема через можливі тривалі перебої з теплом, електрикою та водою.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк заявив, що корупція в енергетичній сфері напряму впливає на українців і ситуацію з електропостачанням. Зокрема, Хмельницька АЕС працює не на повну потужність, у тому числі через розкрадання.

Зі свого боку експерти енергетичної галузі безперервно відновлюють пошкоджене обладнання й пояснюють, що відмінності у графіках відключень світла між областями зумовлені реальними технічними можливостями системи та масштабами наслідків ворожих обстрілів.

Інші результати опитування