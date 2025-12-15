Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Про що свідчить опитування українців?

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним з 26 листопада по 13 грудня 2025 року, 63% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Це майже не відрізняється від показників вересня, коли так відповіли 62% респондентів. Ще 1% зазначив, що готовий терпіти близько року.

Про коротші терміни (кілька місяців або пів року) говорять 15% опитаних. У вересні так відповів 21%. Проте соціологи відзначають, що зростає невизначеність респондентів – з 13% стала 21%.

Згідно з опитуванням, 9% респондентів вважають, що війна може закінчитись до початку 2026 року. Тут показники скоротили удвічі, порівняно з вереснем.

Щодо інших термінів суттєвих змін, відповідно до результатів КМІС, не сталось:

14% очікують завершення у першій половині 2026 року,

11% – у другій половині,

32% припускають, що війна триватиме до 2027 року або довше.

Опитування українців щодо завершення війни / Скриншот з сайту КМІС

Соціологи зазначають, що опитали 547 повнолітніх респондентів, які проживають на підконтрольній Україні території. Серед опитаних є внутрішньо переміщені особи.

Загалом, ми вважаємо, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення,

– йдеться у звіті.

