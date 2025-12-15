Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

О чем свидетельствует опрос украинцев?

Согласно опросу КМИС, проведенным с 26 ноября по 13 декабря 2025 года, 63% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Это почти не отличается от показателей сентября, когда так ответили 62% респондентов. Еще 1% отметил, что готов терпеть около года.

О более коротких сроках (несколько месяцев или полгода) говорят 15% опрошенных. В сентябре так ответил 21%. Однако социологи отмечают, что растет неопределенность респондентов – с 13% стала 21%.

Согласно опросу, 9% респондентов считают, что война может закончиться до начала 2026 года. Здесь показатели сократили вдвое, по сравнению с сентябрем.

Относительно других сроков существенных изменений, в соответствии с результатами КМИС, не произошло:

14% ожидают завершения в первой половине 2026 года,

11% – во второй половине,

32% предполагают, что война продлится до 2027 года или дольше.

Опрос украинцев относительно завершения войны / Скриншот с сайта КМИС

Социологи отмечают, что опросили 547 совершеннолетних респондентов, проживающих на подконтрольной Украине территории. Среди опрошенных есть внутренне перемещенные лица.

В общем, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения,

– говорится в отчете.

