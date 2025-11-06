У яких галузях найвища частка заброньованих фахівців?
Аналітики проаналізували відповіді від 7 844 чоловіків в ІТ, що перебувають в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування DOU.ua.
Опитування показало, що лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від основного роботодавця, ще 4% – з другої неосновної роботи. Майже половина (44%) – взагалі не мають бронювання. Також стало відомо, що:
- Відстрочку мають ще 15% опитаних;
- 24% не підлягають мобілізації з різних причин (основна – вік, також стан здоров’я або вже пройдена служба);
- Серед айтівців рівня Lead+ частка заброньованих становить 25%, серед менеджерів – 28%;
- Найменше заброньованих серед мідлів (9%) і джунів (3%). Щодо останніх – багато з них ще не підлягають мобілізації за віком.
Також простежується зв’язок між спеціалізацією та статусом бронювання. Серед керівних і менеджерських ролей – Leadership (C-Level тощо) і Management (Project, Product, Program Manager тощо) – частка заброньованих є найвищою: 36% та 27% відповідно.
Найвища частка заброньованих фахівців – серед тих, хто працює в оборонній сфері – 48%. Щодо типу компанії – найбільше заброньованих у державних установах та IT-відділах не-IT компаній (банки, телеком-компанії, ритейл).
Частка айтівців, які мають бронювання від роботодавця / інфографіка DOU.ua
Тип компанії та статус бронювання / інфографіка DOU.ua
У яких містах найчастіше дають бронь?
Найбільше заброньованих IT-фахівців – у Києві: їхня частка сягає 16%. У Харкові та Одесі цей показник трохи нижчий за середній – близько 9%.
Ще менше заброньованих серед айтівців у Полтаві, Черкасах, Чернігові, Тернополі та Запоріжжі. Лише 2% фахівців у Луцьку та Кропивницькому мають бронювання.
Частка айтівців, які мають бронювання (за місцем проживання) / інфографіка DOU.ua
Що відомо про бронювання працівників в Україні?
Міноборони України затвердило критерії для бронювання працівників підприємств, важливих для національної економіки, дозволяючи їм отримати 50% або 100% броні. Підприємства можуть отримати статус важливих, якщо відповідають певним вимогам, таким як виконання державних контрактів у сфері оборони.
З листопада в Україні деякі працівники на критично важливих посадах можуть отримати бронь від мобілізації, зокрема працівники прокуратури, поліції, ДСНС, оборонних підприємств та ті, хто співпрацює з Міністерством оборони. Працівники ключових підприємств звільняються від мобілізації на шість місяців.
Отримати бронювання не можуть особи, які працюють неофіційно, не перебувають на військовому обліку або мають зарплату менше 20 000 гривень, за винятком працівників держсектора, медичної сфери та енергетики.