Які критерії бронювання затвердили для підприємств?

Оборонне відомство України вже розпочало офіційний прийом документів від підприємств, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні.

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони;

Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними;

Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності;

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей;

Виробництво товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

Такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Що відомо про бронювання в Україні?