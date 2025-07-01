Хто має право на бронювання працівників та що для цього потрібно – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Хто може отримати бронювання від мобілізації
В Україні з 1 квітня набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, що дають змогу критично важливим підприємствам відтерміновувати мобілізацію своїх працівників.
Можливість бронювання надається:
- державним службовцям категорії "А";
- медичному персоналу державних лікарень;
- священнослужителям;
- представникам міжнародних організацій;
- фахівцям у сферах енергетики, зв'язку, оборонно-промислового комплексу, ІТ та цифровізації.
Тривалість бронювання залежить від сфери діяльності. Для працівників критично важливих підприємств і операторів протимінної діяльності воно може тривати до 12 місяців.
У разі працевлаштування в міжнародній організації бронювання діє на весь строк дії контракту. Для держслужбовців та правоохоронців – на період мобілізації.
Водночас бронюванню не підлягають:
- особи, які працюють неофіційно;
- ті, хто не перебуває на військовому обліку або не оновив дані;
- працівники, чия офіційна зарплата менша ніж 20 000 гривень (виняток становлять працівники держсектора, медичної сфери та енергетики);
- особи, яких не внесено до реєстру "Оберіг".
Як підприємства бронюють працівників
Щоб підприємство могло бронювати своїх співробітників, воно має відповідати кільком критеріям:
- середня зарплата по компанії повинна становити не менше 20 000 гривень;
- не повинно бути податкової заборгованості;
- один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.
До слова, нещодавно в уряді підтримали ініціативу, за якою добровольці, що відслужили за "Контрактом 18 – 24", зможуть отримати відстрочку після його завершення. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, вже схвалили на засіданні.