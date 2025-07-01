Хто має право на бронювання працівників та що для цього потрібно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто може отримати бронювання від мобілізації

В Україні з 1 квітня набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, що дають змогу критично важливим підприємствам відтерміновувати мобілізацію своїх працівників.

Можливість бронювання надається:

державним службовцям категорії "А";

медичному персоналу державних лікарень;

священнослужителям;

представникам міжнародних організацій;

фахівцям у сферах енергетики, зв'язку, оборонно-промислового комплексу, ІТ та цифровізації.

Тривалість бронювання залежить від сфери діяльності. Для працівників критично важливих підприємств і операторів протимінної діяльності воно може тривати до 12 місяців.

У разі працевлаштування в міжнародній організації бронювання діє на весь строк дії контракту. Для держслужбовців та правоохоронців – на період мобілізації.

Водночас бронюванню не підлягають:

особи, які працюють неофіційно;

ті, хто не перебуває на військовому обліку або не оновив дані;

працівники, чия офіційна зарплата менша ніж 20 000 гривень (виняток становлять працівники держсектора, медичної сфери та енергетики);

особи, яких не внесено до реєстру "Оберіг".

Як підприємства бронюють працівників

Щоб підприємство могло бронювати своїх співробітників, воно має відповідати кільком критеріям:

середня зарплата по компанії повинна становити не менше 20 000 гривень;

не повинно бути податкової заборгованості;

один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.

До слова, нещодавно в уряді підтримали ініціативу, за якою добровольці, що відслужили за "Контрактом 18 – 24", зможуть отримати відстрочку після його завершення. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, вже схвалили на засіданні.